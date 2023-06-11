تضامن المنوفية: توزيع لحوم مجانًا على 750 أسرة أولى بالرعاية بقرى مركز الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

وزعت جمعية الاورمان تحت رعاية ودعم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية 1500 كيلو لحوم على 750 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى جزيرة الحجر وكفر دنشواي وكفر حجازي ومنشأة السادات ودنشواي وابوكلس والعراقيه وساحل الجواب وبشتامي ودراجيل بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية، وذلك تنفيذأ لتوجيهات اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وأكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة المنوفية، مشيدأ بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.