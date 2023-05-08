تضامن المنوفية: توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية و22 طن لحوم لغير القادرين

المنوفية - محمد فتحى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وجمعية الأورمان، فى تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلى الخيري، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم وعمل عمليات العيون والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات من اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وقال شعبان إن الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة المنوفية، حيث وزعت الاورمان أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع عدد 22 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع االمحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان انه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم اجراء عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من اجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (208،987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.