بيطرى كفر الشيخ: ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 95 ألف و320 طائر

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتورة أمانى رامون، مدير ادارة دسوق بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق.

وتمكنت الحملة من ضبط 375 كجم لحوم هندى مجمدة، وكبده أمريكى مجمدة مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم بدون بيانات ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها، وبدون اشراف بيطرى ، وتحررت المحاضر بالمخالفات، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وأكد بشار، أن الحملات تمكنت من تحصين 47920 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر2400 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و45000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 1000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة ،كما تم منح 8 تصاريح لنقل الطيور الحية.