بيان هام من وزارة الأوقاف بخصوص الاستعلام عن مسابقة الأئمة 2023م.. التفاصيل

كتب لؤى على

أصدرت وزارة الأوقاف بيان توضيح فيما يخص مسابقة العام الحالي للأئمة التي قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد في يناير 2023م.

وأكد البيان أنه تم اليوم الأحد 11/ 6/ 2023م فتح باب الاستعلام عن خوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، على أن تُجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وللاستعلام اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx