اليوم السابع
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انهيار طريق سريع رئيسى فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية بعد حريق ضخم

الأحد، 11 يونيو 2023 07:11 م
انهيار طريق سريع رئيسى فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية بعد حريق ضخم انهيار طريق فى فيلاديفيا
كتب محمد جمال

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قالت السلطات فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية، الأحد، إنّ قسماً من طريق "آى-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا حتى الآن، بحسب "الاندبندنت".
 
وأضافت المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، سارة بيترسون، أن "حريقاً كبيراً تحت طريق آى-95 السريع (..) تسبّب فى انهياره".
 
وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة. كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.
 
والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين فى أقصى شمال شرقى البلاد بميامى أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقى.

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