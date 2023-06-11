انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تنطلق اليوم الأحد تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التى يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان. والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة وأخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى.

وأوضحت أن الحملة على مستوى جميع ادارات المنيا الصحية على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولى بدأت الأحد 4 يونيه حتى الخميس 8 يونيه فى مراكز مغاغة ومطاى والعدوة وديرمواس والمنيا.

وتبدأ المرحلة الثانية من اليوم حتى 15 يونيه 2023 فى بنى مزار وسمالوط وأبو قرقاص وملوي