الأقصر تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمى" لدعم سيدات القرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، فعاليات حملة "حقك تنظمى" لدعم سيدات القرى والنجوع، حيث توجه فريق إشراف المديرية والإدارة، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة، مع أشرف الجمل من قطاع تنظيم الأسرة، وقاموا بالمرور ومتابعة سير العمل بالحملة على العيادة المتنقلة بالخضيرات فى قرية بالبغدادى ومستشفى إيزيس التخصصى بإدارة البياضية.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إنه تم خلال فعاليات الحملة عمل ندوات للسيدات بالمستشفى من قبل مشرفة نادى المرأة بالإدارة ومسؤولة الإعلام عن تنظيم الأسرة، ومردودة على صحة الأم والطفل، موجهاً الشكر لحسن التعاون بين مسئولى الإعلام ومشرفات الرائدات وزملاءهم بالعمل فى التنسيق لعمل الندوات واللقاءات ومشاركة الجهات المعنية، متمنياً كل التوفيق لباقي الإدارات للمرحلة الثانية الأسبوع القادم بإدارات (أرمنت - الزينية - الطود - بندر الأقصر).

فيما شهدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات حملة "أيامنا أحلى" وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، حيث تم بدء الحملة داخل إدارة القرنة الصحية بعمل لقاءات توعوية للسيدات، حيث يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم خلال الحملة عمل لقاءات توعوية للسيدات عن الوسائل طويلة المفعول، ومفهوم تنظيم الأسرة ومردودة على صحة الأم والطفل، حيث وتم الرد على استفسارات الحضور وتوزيع هدايا وفلايرات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور حسام عباس رئيس القطاع، والدكتورة هناء الخولى مدير وحدة الإعلام، وبإشراف ومتابعة الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة، ومرفت فايز مسؤول إعلام المديرية.



الأقصر تختتم فعاليات حملة حقك تنظمى لدعم السيدات



جانب من فعاليات حملة حقك تنظمى لدعم السيدات



فعاليات حملة حقك تنظمى لدعم السيدات بالأقصر