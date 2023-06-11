اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 ص
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انخفاض أسعار البصل والطماطم في الأسواق واستقرار باقي الأصناف

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 ص
انخفاض أسعار البصل والطماطم في الأسواق واستقرار باقي الأصناف الخضروات- ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضروات فى مصر استقرار ملحوظ عند مستويات منخفضة في حين تراجعت بعض الأصناف ، وسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيهات بارتفاع 3 جنيهات والجزر 2.5 إلى 6.0 جنيهات.
 
هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة ، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلي أخري بحسب مكاسب التجار .

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

 
 

الخضار

الفاكهة

أسعار الخضار

أسعار الخضروات والفواكه



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