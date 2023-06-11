اليوم.. بدء المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بـ 4 مناطق طبية في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من 11 وحتى 15 يونيو الجارى، بـ4 مناطق طبية وهى (الجمرك- العجمي- العامرية- برج العرب)، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتقدم الحملة خدمات الحملة التنشيطية بجميع عيادات تنظيم الاسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بالإضافة للعيادات المتنقلة.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن عدد المنتفعات بالمرحلة الأولى والتى استمرت من 4 وحتى 8 يونيو، كان 11607 وعدد المنتفعات الجدد 1900 سيدة وتم عمل أشعة تليفزيونية لعدد 2588 سيدة ومتابعة حمل لعدد 653 سيدة حامل وتم الكشف المبكر عن أورام الثدى لـ 1292 سيدة وكشف باطنة لعدد 1727 سيدة وكشف أطفال لعدد 1774 طفلا وتم عمل 20 ندوة اعلامية بعدد حضور 959 من الرجال والسيدات.

وأوضحت الدكتورة هنادى سامى مدير ادارة تنظيم الاسرة انه قد أقيم على هامش الحملة عدد من المعارض لنوادى المرأة التى تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة ولها دور عظيم فى تنمية الاسرة المصرية وحل القضية السكانية.