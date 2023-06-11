المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2245 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 248 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم ب ع"، 29 سنة، عامل، أحرز جوهر مخدرا "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز أداة قاطع "كتر"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة المركز، تم إبصار المتهم والمطلوب التنفيذ عليه بأحد القضايا ممسكا بيده سلاح أبيض "كتر"، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 33 لفافة لجوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الآثمة، والمبلغ المالي جزء من متحصلات بيعه للمواد المخدرة.