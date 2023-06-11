المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين انتحلوا صفة ضباط وسرقوا توك توك بالإكراه فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ3 متهمين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقوا مركبة توك توك من مالكها بالإكراه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14641 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3873 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسام ا م"، 26 سنة، عامل، وشقيقه "محمد ا م"، 52 سنة، هارب، و"السيد إ ا"، هارب، سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق "هاتف محمول - دراجة آلية"، الملوك أولهما للمجنى عليه باسم محمد عبد النبي عبد العال بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استوقف المجنى عليه سالف الذكر حال سيره بالطريق العام طالباً منه توصيله لإحدى الأماكن، وأثناء ذلك فوجئ باعتراض سيارة طريقه يستقلها الثاني والثالث وآخرين، أخبره الأول بأنهم ضباط وأفراد شرطة علي خلاف الحقيقة، وأوهموه بذلك وتعدوا عليه بالضرب، فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجني عليه "باسم محمد عبد النبي عبد العال" دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة - أنهم ضباط وأفراد شرطة - على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بالتداخل في وظيفة عمومية - وهي ضباط وأفراد شرطة من غير أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك وأجروا عملاً من مقتضياتها على النحو المبين بالتحقيقات.