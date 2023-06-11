المشدد 6 سنوات لعاملين و3 لآخر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح" عامل و"م.ح.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، كما عاقبت المتهم"م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بدائرة مركز أخميم بسوهاج .

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وترويجه على زبائنهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.