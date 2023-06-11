اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعاملين و3 لآخر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 11 يونيو 2023 11:41 ص
المشدد 6 سنوات لعاملين و3 لآخر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح" عامل و"م.ح.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، كما عاقبت المتهم"م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بدائرة مركز أخميم بسوهاج .
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022  بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو  وترويجه على زبائنهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم  عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع  وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات  وتمت إحالتهم   الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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