الحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ر.ب.ع" عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة 50 ألف لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيسا بلاستيكيا بداخله مخدر الهيروين وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.