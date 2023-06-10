اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

السبت، 10 يونيو 2023 03:43 م
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ر.ب.ع" عامل  بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة 50 ألف لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين  وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية  وتم القبض على المتهم وبحوزته  16 كيسا بلاستيكيا بداخله مخدر الهيروين وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتمت إحالته  الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الهيروين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة