اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 02:24 م
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المشدد 10 سنوات لسيدة وعامل لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 11 يونيو 2023 02:18 م
المشدد 10 سنوات لسيدة وعامل لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمة "ه.ج.ف" ربة منزل  و"م.ج.ه" عامل  بالسجن  المشدد 10 وغرامة 100الف جنيه لكل منهما لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الهيروين والشابو والحشيش بدائرة قسم طهطا بسوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة  قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الهيروين والشابو  والحشيش على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو وقطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما   الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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