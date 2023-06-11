اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الأحد، 11 يونيو 2023 11:52 ص
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ك.ا.ح"  بالسجن المشدد 3 سنوات  لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ا.ص" بالإكراه بدائرة مركز أخميم. 
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهم وبحوزته سلاح وقام بتهديده واستولي منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه تحت تهديد السلاح وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم في أحد الأكمنة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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