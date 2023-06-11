المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: 258 مليون دولار صادرات القطاع للمغرب 2022

كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للمغرب بلغ 258.10 مليون دولار لعام 2022 وبمعدل نمو 66% مقارنة بعام 2021 وهي بذلك تحتل المرتبة الأولي في الصادرات المصرية الغير بترولية لدولة المغرب وتمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات المصرية للمغرب والتي تصل حجمها لحوالي 851.53 مليون دولار".

والتقي محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وعلي صقر المدير المالي للمجلس بكلا من المهندس نبيل الصواف رئيس الكونفدرالية المغربية للبلاستيك وممثلي الشركة المنظمة لمعرض بلاست أكسبو بالمغرب على هامش فاعليات المعرض الذي تم تنظيمه في الفترة من 7-10 يونيو الجاري بالمملكة المغربية، وذلك لمناقشة ما تم من أحداث وفعاليات تخص المعرض وكذا الجوانب الإيجابية التي يجب العمل عليها لتعزيز نجاح المعرض خلال السنوات القادمة والية العمل التي يمكن من خلالها استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للمشاركة في المعرض في دوراته القادمه وزيادة قدرتها على عقد لقاءات ثنائية وجذب المزيد من العملاء من الدول المختلفة سواء كانت زائرة من دول الجوار أو مشاركه بالمعرض والبناء علي عمليات التشبيك التي قام بها ممثلو المجلس خلال فترة المعرض مع الشركات العارضة من الدول المختلفة المشاركة.

أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن استراتيجية المجلس هو العمل على إدخال الاقتصاد الأخضر والدوار في المنتجات المصرية المصدرة إلي السوق المغربي وذلك لتعظيم تواجد المنتجات المصرية من خلال مواكبة التطور الحادث في صناعة البلاستيك في كافة الدول والقطاعات.

يذكر انه شارك بالمعرض 26 شركة مصرية، في الفترة من 07 إلى 10 يونيو 2023 في مركز محمد السادس للمعارض في الجديدة – المغرب المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) وبالشراكة مع CGEM وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.