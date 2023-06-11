القومى للمرأة ناعيا أول راقصة باليه مصرية: وداعا فراشة الأوبرا

كتب محمود راغب

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى الدكتورة ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية ، ومديرة دار الأوبرا الأسبق وعميدة المعهد العالى للباليه ، والتى وافتها المنية صباح اليوم .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر واحدة من أهم رائدات فن الباليه المصري ، قائلة :"وداعا فراشة الأوبرا التي أثرت الحياة الثقافية والفنية بإسهاماتها الكبيرة في هذا المجال، ورفعت اسم مصر عاليا بتمثيلها فى العديد من المحافل الدولية، مؤكدة أن التاريخ سوف يذكرها دائما بأنها صاحبة أول عرض باليه في تاريخ مصر ".

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الدكتورة ماجدة صالح وأصدقائها داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته .