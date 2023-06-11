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السيدة انتصار السيسى تشيد بالطالبة منة عماد صاحبة المركز الأول بإعدادية كفر الشيخ

الأحد، 11 يونيو 2023 08:05 م
السيدة انتصار السيسى تشيد بالطالبة منة عماد صاحبة المركز الأول بإعدادية كفر الشيخ السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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عبرت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحديثها مع منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ..
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية علو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ..منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".
 
وأضافت السيدة انتصار السيسى، "كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها وإذ أؤكد على قيام الدوله بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة.. أتمني لها مزيداً من التفوق والنجاح".
 
 

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي

منة عماد

طالبة كفر الشيخ

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