الجامعة العربية تطلق الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية غداً

بيشوى رمزى

تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار "الإعلام والانتخابات" خلال الفترة من 12-14 يونيو 2023 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية".

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية.

سيشارك في الملتقى الرابع العديد من رؤساء وأعضاء الادارات والهيئات الانتخابية العربية بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للتباحث حول الجوانب المختلفة لدور الإعلام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات الملتقى عروضاً مقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في الانتخابات، كما سيتم مناقشة سبل تعزيز قدرات الإدارات الانتخابية على التعامل مع المشهد الإعلامي بأبعاده المختلفة خلال العمليات الانتخابية.