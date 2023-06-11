التعليم العالى: بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة حصاد العام المالى 2022/2023

كتب محمد صبحى

التعليم العالي: حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

- بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية

- تشجيع الطلاب على المُشاركة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية

- طرح برامج دراسية حديثة مُتميزة لتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية تحقق، من خلال الدعم الهائل الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء هذه الجامعات؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، وطرح برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير، إلى أنه تم بدأ الدراسة في 12 جامعة أهلية خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: ( بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، موضحًا أن العام الدراسي 2022/2023 شهد تنظيم الجامعات الأهلية الجديدة العديد من الأنشطة والفعاليات.

وشاركت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في تنظيم مؤتمر شباب الباحثين العاشر، والمؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "انطلاق" و Incision Academy ؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من المهارات الإكلينيكية والتشريحية على الموقع، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولي معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس، ومركز كرياتيفا التابعين لوزارة الاتصالات؛ لتقديم دورات تدريبية للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية، إلى جانب عقد دورات لتأهيل الطلاب من الناحية المهارية والسلوكية، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج المتميزة من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

وبدأت جامعة الإسكندرية الأهلية فعالياتها بتنظيم عدة مسابقات رياضية، وفنية، واجتماعية للطلاب، وشاركت الجامعة في مسابقة "عباقرة الأهلية"، بـ 10 فرق، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم كلية الطب بالجامعة مؤتمرها الطلابي الأول عن أمراض الدم، تضمن المؤتمر إلقاء محاضرات علمية عن أمراض الدم المختلفة، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في (كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم).

وأطلقت جامعة المنيا الأهلية مُبادرة "اعرف جامعتك" ونظمت نموذجًا لمُحاكاة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الصيدلة، وشاركت الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان رياضي بين طلاب الجامعة الأهلية وطلاب الجامعة الحكومية في خماسي كرة القدم؛ لرفع الوعي لدى الطلاب بأهمية مُمارسة الرياضة، وقد بدأت الدراسة في (كلية الصيدلة) خلال العام الدراسي 2022/2023.

وعقدت جامعة الزقازيق الأهلية ندوات توعوية وتثقيفية وعلمية، ونظمت فاعليات لاكتشاف المواهب الطلابية الثقافية، والأدبية، والفنية، والرياضية، كما شاركت الجامعة بمؤتمر الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، ومؤتمر جمعية جراحة الكبد والبنكرياس المصرية، فضلًا عن مشاركتها في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتم تكريم الطلاب المُتميزين على المستوي العلمي والثقافي، وتنظيم زيارات علمية للطلاب إلى مصنع "بيدو" والكلية الجوية، وإقامة مسابقات دينية، كما شاركت الجامعة في معسكر إعداد القادة، وقد طرحت الجامعة برامج دراسية حديثة من خلال (كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات).

ونظمت جامعة المنوفية الأهلية عدة مسابقات رياضية، وفنية، وثقافية، وعقدت ندوات للاحتفال بانتصارات أكتوبر وكذلك ندوات علمية وتوعوية، بالإضافة إلى عقد مسابقة تطوير البرمجيات، وإقامة المهرجان الرياضي الأول، والمشاركة بالملتقى العلمي الأول بجامعة المنوفية، كما استقبلت طلاب إحدى المدارس؛ لتعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، وتم تكريم الطلاب الفائزين المشاركين بمختلف الأنشطة والفعاليات، ولقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، من خلال (كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وشهدت جامعة حلوان الأهلية مسابقات رياضية، وثقافية، وفنية، وقد تم تكريم الطلاب الفائزين فيها، وتقدم الجامعة، من خلال (كلية الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال) برامج دراسية حديثة ومتميزة، وهي (برنامج هندسة الأنظمة الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئي، وبرنامج التصميم الداخلي البيئي، برنامج الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

ونظمت جامعة المنصورة الأهلية 68 ندوة علمية، وورشة عمل بكليات الجامعة، و5 معارض علمية، و11 زيارة خارجية للطلاب، والمشاركة في4 مسابقات على مستوى الجامعات، وذلك في أسبوع شباب إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ومسابقة حافز الابتكار، ومسابقة صُناع التغيير، والمؤتمر العلمي الطلابي بجامعة الدلتا، بالإضافة إلى 12 مسابقة داخلية تكنولوجية، وعلمية، وثقافية، ورياضية، كما تم تنفيذ 8 دورات تدريبية و7 حملات توعوية، كما تم توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع (مستشفى مصر للطيران، وهيئة الدواء، مركز التدريب الرقمي بجامعة المنصورة، شركة ST Smart، فرع UCCD Mansoura، شركة ومصنع بيدو للإلكترونيات، وفرع Creativa Hub Mansoura؛ لتدريب الطلاب بالجامعة والتعاون في الفعاليات العلمية، كما تم نشر أول مجلة إلكترونية ومطبوعة في مجال العلوم الصيدلية على مستوى الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى تدشين مجلة أخرى إلكترونية ومطبوعة لكلية الهندسة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وافتتاح فرع IEEE Student Branch بالجامعة، وقد وطرحت الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

ونظمت جامعة جنوب الوادي الأهلية ندوات توعوية وتثقيفية والعديد من المسابقات، والأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية، والاجتماعية، كما تم تنظيم يوم رياضي للطالبات، فضلًا عن المشاركة في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فيما طرحت الجامعة من خلال كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، في عامها الدراسي الأول.

ونظمت جامعة بنها الأهلية مسابقات فنية، ورياضية، وثقافية، واجتماعية، فضلًا عن المشاركة في الحوار الوطني وقمة المُناخ "COP 27" ومعسكر إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية، وطرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة، في (كلية الطب البشري، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال).

وبدأت الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية في 13 برنامجًا دراسيًا (الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، والمحاسبة والتمويل الدولي، والإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وعلم النفس الإكلينيكي، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، والأمن السيباني)، وتم تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة، والفعاليات العلمية، والرياضية والفنية والترفيهية، التي نظمتها الجامعة، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية ومعارض فنية وتكنولوجية، والمشاركة في المؤتمرات، والملتقيات العلمية، ومهرجان المواهب الإلكتروني وأسبوع إعداد القادة.

وشاركت جامعة أسيوط الأهلية في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ونظمت زيارات ترفيهية، وأنشطة رياضية، وثقافية وفنية، والمشاركة في المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وطرحت الجامعة 11 برنامجا دراسيًا في 7 كليات وهي (الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة، العلوم التطبيقية، الصيدلة والبحوث الدوائية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية والمالية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وطرحت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، عددًا من البرامج المتميزة، من خلال كلية الطب والجراحة العامة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، ونظمت الجامعة بعض الفعاليات والأنشطة الطلابية، وندوات تثقيفية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية تساهم في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مزودة بأحدث النظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، مشيرًا إلى أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة المتطلبات الجديدة في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، وذلك لتلبية وظائف المستقبل.