الاتحاد العربي للإعلام السياحي يختتم فعاليات الملتقى الـ 15 بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

اختتمت في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات الملتقى العربي الخامس عشر للإعلام السياحي الذي نظمه الاتحاد العربي للإعلام السياحي برعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية مشاركة 16 دولة عربية وسط حضور أكثر من 200 شخصية اعلامية.

أقيم حفل الختام بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر، وعبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وعبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العماني السابق والدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ووسط حضور عدد كبير من نخبة المهتمين بمجال السفر والسياحة والإعلام بالوطن العربي ، كما حضر الحفل عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وجميع أعضاء الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

و تم خلال الحفل الإعلان عن فوز رجل الأعمال المصري كامل ابو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وحصوله على لقب الشخصية العربية الأبرز للمستثمرين السياحيين لعام 2023 ، وذلك نظرًا لجهوده الملموسة في خدمة قطاع السياحة المصرية والعربية .

وأوضح الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي في كلمته أن أكثر من 16 دولة مشاركة في الملتقى العربي للاعلام السياحي 15 لهذا العام، واكثر من 45 صحفي واعلامي مشارك من مختلف الدول العربية وستحتضن مدينة صلاله أحد الفعاليات المهمه للاتحاد خلال الفتره القادمة حيث حرصنا خلال هذا العام على تنظيم حفل لتكريم مدينة شرم الشيخ لحصولها على جائزة أفضل مدينة عربية سياحية مستدامه وهو تكريم مستحق وكانت فرصه للترويج لهذه المدينه بحضور نخبه من الاعلاميين الذين شاركونا بتغطية الحدث.

كما تم الإعلان عن فوز مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل مدينة عربية سياحية مستدامة لتكون أول مدينة خضراء سياحية خالية من التلوث تسلم الجائزة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي قال عن هذه الجائرة : بداية أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد العربي للإعلام السياحي، الذي قرر عقد اجتماعه سنوياً في مدينة شرم الشيخ تكريماً لمكانتها السياحية وذكر إنه كان هناك منافسة قوية أجراها الاتحاد العربي للإعلام السياحي بين المدن السياحية العربية، والتي فازت خلاله مدينة شرم الشيخ بالمركز الأول، وأكد أن الجهود التي جرت بشرم الشيخ خلال الآونة الأخيرة أهلها لكي تتبوأ مكانة دولية مرموقة، وساعد على ذلك النجاح في استضافة وتنظيم أكبر المؤتمرات الدولية العالمية، وعلى رأسهم مؤتمر المناخ كوب 27.

ولفت إلى أهمية التعاون مع كل المدن السياحية العربية، مؤكداً أن شرم الشيخ على استعداد دائم لعقد اتفاقيات تآخي وتعاون مع كل المدن السياحية العربية، وأشار إلى استعداد شرم الشيخ لتوقيع بروتوكولات تآخي من المدن السياحية العربية من اجل تنمية التعاون السياحي في الوطن العربي ، كما زف بشرى عن جاهزية افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع هو صديق للبيئة بالدرجة الأولى، ويجذب 5 ملايين سائح سنوياً إلى مدينة سانت كاترين، كما أستعرض المحافظ المقومات السياحية بمحافظة جنوب سيناء التي جعلت مدينة شرم الشيخ ومدن أخري قبلة للسياحة، والأجنبية، مشيراً إلى أن الطبيعة هي رأس مال المدن السياحية في جنوب سيناء، وتابع أن الشمس لا تغيب عن مدينة شرم الشيخ صيفا وشتاء، مؤكدا أن هناك ما يزيد عن 12 اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدن عربية وأوروبية لتنشيط حركة السياحية بين البلاد، وأعلن المحافظ عن استعداده لنقل خبرات مصر في المجال السياحي لأي دولة عربية أو أجنبية، كما كشف أن هناك تحضيرات تجري على أعلى مستوى لإقامة مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ المقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في شرم الشيخ.