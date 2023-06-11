الاتحاد الأوروبى: وفاء أوكرانيا بالشروط اللازمة للحصول على العضوية

وقال بونيو - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - " إنه بعد منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2022، يرصد مجلس الاتحاد الأوروبي بانتظام الوفاء بالشروط المحددة في رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب العضوية ".

وأكد أن هذه الشروط تشمل في الإصلاحات المتصلة بالسلطة القضائية وسيادة القانون ومكافحة غسيل الأموال والأسواق وغيرها من الإصلاحات.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع المجلس الأوروبي الخاص الذي انعقد في فبراير 2023 أقر قادة الاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي أظهرتها أوكرانيا نحو الوفاء بهذه الشروط، وسيقرر المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات بمجرد استيفاء جميع هذه الشروط بالكامل .

وأضاف " في غضون ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لأوكرانيا، إذ بلغت المساعدة الإجمالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 67 مليار يورو، ونحن مصممون على الاستمرار في ذلك ".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أقر في وقت سابق بإن بلاده تستحق بدء محادثات للانضمام إلى التكتل هذا العام، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على منح كييف وضع "مرشح"، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لسحب الدولة التي تخوض حربا بعيدا عن نفوذ روسيا وربطها بشكل أوثق بالغرب.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وأقدمت كييف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بتعيين رئيس جديد لمكتبها الوطني لمكافحة الفساد.