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الإفراج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجن دون توجيه اتهامات لها

الأحد، 11 يونيو 2023 08:37 م
الإفراج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجن دون توجيه اتهامات لها نيكولا ستورجن
كتب محمد جمال

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أعلنت الشرطة الأسكتلندية، الإفراج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجن دون توجيه اتهامات لها، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأن ، أعلنت وكالة PA ميديا ،اليوم الأحد، أن نيكولا ستورجن، رئيسة الوزراء الإسكتلندية السابقة، قد ألقى القبض عليها وذلك فى ضوء تحقيقات الشرطة فى الشؤون المالية للحزب الوطنى الإسكتلندى.
 
في فبراير الماضي، أعلنت ستورجن استقالتها من منصبها، بعد ثماني سنوات أمضتها في السلطة، وفقاً ل CNN.
 
وخلف ستورجن في المنصب، حمزة يوسف، الذي فاز بزعامة الحزب الوطنى الإسكتلندى.
 
وفي أبريل، اعتقلت الشرطة الإسكتلندية بيتر موريل، زوج ستورجون، في تحقيقات في الشؤون المالية للحزب.

نيكولا ستورجن

اعتقال نيكولا ستورجن

اسكتلندا

الشرطة الأسكتلندية



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