اليوم السابع
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استمرار حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 أطنان حديد من إحدى الشركات فى الجيزة

الأحد، 11 يونيو 2023 06:00 م
استمرار حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 أطنان حديد من إحدى الشركات فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بسرقة 3 أطنان حديد من احدى الشركات فى الجيزة.
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 3 أطنان حديد من احدى الشركات فى الجيزة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،القبض على المتهمين بسرقة كمية من الحديد خاصة بإحدى الشركات أعلى الطريق الأوسطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة من رجال المباحث للحالة الأمنية بالطريق الأوسطي، فتمكنوا من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحديد بلغ وزنها 3 أطنان، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأن كمية الحديد المسروقة خاصة بإحدى الشركات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

أمن الجيزة

جرائم السرقة

حديد التسليح

سرقة



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