احذر.. علامات بالجلد تتنبأ بنقص أوميجا 3 في الجسم

كتبت رانيا عامر

أفادت الكثير من الأبحاث بأنه يجب تناول نظام غذائي سليم يحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة التي تشمل علي المعادن والفيتامينات المختلفة التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإصابة بخطر الامراض، لذا فيجب على الجميع تناول الخضراوات والفواكه التي بداخلها أوميجا 3.

وثبتت إحدى الدراسات أن عدم الالتزام بنظام غذائي صحي يعرضك إلى نقص أوميجا 3، الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة جوستين بتلر، رئيسة الأبحاث في Viva عن بعض علامات نقص أ وميجا 3 ، التي تقلل من تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولها تأثير مثبت على معدل ضربات القلب.

أعراض نقص أوميجا 3 علي الجلد

الجلد الجاف

خشونة الجلد

قشرة الرأس

لصداع

ضعف الاظافر وهشاشتها

والام المعدة

وأوضحت الطبيبة أننا لا نحتاج إلى الكثير من دهون أوميجا 3 في النظام الغذائي، لكن القليل منها ضروري، فدهون أوميجا 3 مهمة لوظائف المخ وقد يكون لانخفاض تناولها آثار سلبية على السلوك والتعلم والمزاج، كما يرتبط انخفاض أوميجا 3 بالمشاكل السلوكية مثل فرط النشاط والاندفاع والقلق ومشاكل النوم وصعوبات التعلم لدى بعض الأطفال.

تشمل الأطعمة الغنية بأوميجا 3

- الأسماك الزيتية

- بذور الكتان

- بذور الشيا

- عين الجمل

- فول الصويا