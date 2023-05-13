نشط وظائف المخ وإبطاء الشيخوخة بـ 7 أطعمة غنية بأوميجا 3

كتبت ميرفت رشاد

أحماض أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة جيدة، لا يمكن أن ينتج الجسم هذه الأحماض الدهنية، وبالتالي، يجب تناولها من خلال النظام الغذائي، وثبت أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعزز صحة الدماغ وتمنع التدهور المعرفي، ما يجعلها عنصرًا غذائيًا مهمًا لوظيفة الدماغ بشكل عام.

ويتكون الدماغ من حوالي 60 ٪ من الدهون، وأظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية من خلال تعزيز صحة الدماغ بطرق مختلفة، أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تزيد من إنتاج الناقلات العصبية، وهي مواد كيميائية تنقل الإشارات بين خلايا الدماغ، هذه الناقلات العصبية ضرورية لوظيفة الدماغ المناسبة، ويمكن أن يؤدي عدم التوازن في إنتاجها إلى خلل في الوظائف الإدراكية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

7 أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في صحة عقلك: 1. الأسماك الدهنية تعتبر الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل والتونة مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تحتوي على EPA وDHA، وهما من أهم الأنواع، ويمكن أن يساعد تناولهما بانتظام في تحسين وظائف المخ وتقليل الالتهاب.

2. بذور الكتان بذور الكتان هي مصدر نباتي ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو مقدمة لـ EPA وDHA. عند تناولها بانتظام، يمكن أن تساعد بذور الكتان في تحسين وظائف المخ وتقليل الالتهاب.

3. بذور الشيا بذور الشيا غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية ALA. إنها إضافة رائعة للعصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان ، ويمكن أن تساعد في تحسين وظائف المخ وتقليل الالتهاب.

4. الجوز الجوز "عين الجمل" مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، يمكن أن يساعد تناول حفنة من الجوز يوميًا في تحسين وظائف المخ ، وتحسين الأداء المعرفي، وتقليل الالتهاب.

5. فول الصويا فول الصويا غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وخاصة ALA. يمكن أن يساعد استهلاك منتجات الصويا مثل حليب الصويا بانتظام في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ.

6. السبانخ تعد الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، السبانخ غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف المخ وتقليل الالتهاب.