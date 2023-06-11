إنهاء استعدادات تعليم الدقهلية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتأمين اللجان.. صور

الدقهلية شريف الديب

أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، استعداداته بمقرات لجان امتحانات الثانوية العامة المختلفة بمحافظة الدقهليه، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية غدا الإثنين، لبدء مارثون الشهاده الثانويه و وضعت خطة التأمين أمام اللجان وأثناء نقل أوراق الأسئلة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة، ومراجعة كافة اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، لاستقبال 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومه الأمريكية 344) بإجمالى اللجان 151 لجنه امتحانية ( 147لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار شعبان إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية، لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وأكد وكيل الوزارة، توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح ان تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأثنين الموافق 12يونيو حتى الخميس 13 يوليو حيث يؤدى الطلاب

الاثنين 12 يونيو مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.