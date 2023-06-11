إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى ، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.