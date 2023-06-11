اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الأحد، 11 يونيو 2023 09:21 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 

الشرقية

حادث انقلاب ميكروباص

طريق بلبيس العاشر

السجن الجديد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة