إزالة 27 حالة تعد وتكثيف أعمال النظافة أمام لجان الثانوية العامة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بإزالة 27 حالة تعد، بمساحة إجمالية قدرها 5238 م2 منها 6 حالات بقرية الرمادى بحرى، بمساحة 3046م2، وأيضاً 5 حالات بمدينة البصيلية بمساحة 1038م2، بالإضافة إلى 16 حالة تعد بإدارة رى إدفو شرق بمساحة 1154م2، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، والعاملين بالوحدة المحلية.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة من أجهزة المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتكثيف أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى للمدينة، وكذا أمام المدارس التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان، فضلاً عن رفع المخلفات الزراعية على جانبى الطرق العامة، وقص وتهذيب الأشجار، علاوة على مراجعة الإنارة والكهرباء داخل اللجان وخارجها.

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة الدولة المصرية تقديم خدماتها المتنوعة بالجودة العالية للوافدين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد وزارة الشباب والرياضة الذى ضم منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وجيهان رشوان المدير العام بالإدارة العامة لريادة الأعمال، ورانيا سامى مدير عام العلاقات الخارجية والدولية، وبحضور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية.

تناول اللقاء عرض أنشطة الوزارة بالتعاون مع محافظة أسوان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف فيما يتم تقديمه للقادمين من دولة السودان منذ اللحظات الأولى للأحداث الجارية داخل المعابر البرية والموقف الدولى وبمراكز الشباب، وهو ما قام بمتابعته وفد السفارة السويسرية، وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك ملحمة عظيمة من التكاتف والتلاحم يشارك فيها كافة أجهزة الدولة من الوزارات والجهات المعنية، وسط مشاركة متميزة للمنظمات الدولية، والمجتمع المدنى، والهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة، وشباب المتطوعين لتقديم مختلف الخدمات للوافدين من دولة السودان داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل، وأيضاً بالموقف البرى الدولى بكركر حيث تتوافر العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتى قامت بالكشف الطبى على أكثر من ألفين من المترددين، مع إجراء أكثر من 100 عملية جراحية، علاوة على التعامل مع الأمراض المزمنة بالمستشفيات داخل أقسام العناية المركزة والأورام والقلب وغيرها من خدمات الدعم النفسى، مشيراً إلى أنه يتم يومياً توفير الوجبات الجاهزة والجافة، علاوة على المياه المثلجة، وتشغيل العبارات بين مينائى حجر الشمس بقسطل ومدينة أبو سمبل السياحية على مدار اليوم، وغيرها من الخدمات المتنوعة.

وأشاد محافظ أسوان، بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى تقديم مختلف الخدمات على أرض أسوان، داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال ما تشهده من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب أو الأندية الرياضية، وهو الذى يتوازى مع دور مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والتى تقوم بدور متميز من خلال تنوع الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية التى تقدمها لأبناء المجتمع الأسوانى فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، فضلاً عن المشاركة الفعالة فى مختلف المناسبات والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الأخرى.