بحضور 5 آلاف شخص.. "الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع المويسات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن، وآل عمر، وذلك بساحة آل الجندى بنجع المويسات بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو.

جاء ذلك وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 آلاف مواطن، وبعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة ، وحضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعببة.

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل عمر بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل لبن وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبنائه المخلصين الأوفياء.

وقدم، تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.