أول فيديو لانهيار طريق سريع رئيسى فى فيلادلفيا بأمريكا بعد اندلاع حريق

كتب محمد جمال

أكدت السلطات فى مدينة فيلادلفيا الأمريكية أن قسما من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداما فى شرق البلاد، انهار الأحد بعد اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو، بحسب سكاى نيوز. وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداما تحته. I-95 COLLAPSE AFTERMATH: New video from SKYFOX shows crews surveying the damage after a tanker truck fire caused portions of the major roadway to collapse in Philadelphia Sunday morning.



DETAILS: https://t.co/urEat9edfZ pic.twitter.com/TxsNOm1y1C — FOX 29 (@FOX29philly) June 11, 2023 وقالت المتحدثة باسم المدينة سارة بيترسون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره".

وقال المسئول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا، ديريك بومر، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا (...) حريقًا كبيرًا مندلعاً مصدره سيارة. ولا نعرف نوع السيارة".

وتحدّثت تقارير صحافية عن اشتعال النيران في صهريج، وأكدت السلطات فى المدينة السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، وقال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوى انفجارات عدة.