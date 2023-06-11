أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد"

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أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ، صباح اليوم الأحد ، عن إسقاط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136/131 تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت القيادة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الروس يواصلون مهاجمة أوكرانيا بطائرات شاهد -136 / 131 الهجومية إيرانية الصنع".



وأضاف البيان أن القوات الروسية هاجمت مناطق الخطوط الأمامية في إقليمي خاركيف وسومي ، وبحسب معطيات أولية، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية ست طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع في منطقة مسئولية القيادة الجوية الأوكرانية الشرقية.