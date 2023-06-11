اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد"

الأحد، 11 يونيو 2023 11:38 ص
أوكرانيا تعلن إسقاط 6 طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ، صباح اليوم الأحد ، عن إسقاط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136/131 تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكرت القيادة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الروس يواصلون مهاجمة أوكرانيا بطائرات شاهد -136 / 131 الهجومية إيرانية الصنع".


وأضاف البيان أن القوات الروسية هاجمت مناطق الخطوط الأمامية في إقليمي خاركيف وسومي ، وبحسب معطيات أولية، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية ست طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع في منطقة مسئولية القيادة الجوية الأوكرانية الشرقية.


روسيا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

العملية العسكرية الروسية

روسيا وأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة