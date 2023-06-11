أوكرانيا: انخفاض منسوب المياه فى خزان كاخوفكا بمقدار متر واحد خلال الـ24 ساعة الماضية

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الشركة قولها - في بيان لها عبر تليجرام - "إنه اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 11 يونيو، بلغ منسوب خزان كاخوفكا في منطقة نيكوبول 9.35 متر. وانخفض منسوب المياه بأكثر من متر خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكثر من 7 أمتار منذ الانفجار في 6 يونيو".

وأضاف البيان، أن منسوب المياه انخفض في نهر دنيبرو في خيرسون بمقدار 0.54 متر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 4.18 متر.

وأشارت الشركة إلى أن المتخصصين التابعين لها يعملون على أفضل الخيارات لتحقيق التوازن في نظام الطاقة في البلاد وتزويد السكان بالمياه.

يذكر أنه في وقت مبكر من يوم 6 يونيو، فجرت القوات الروسية سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية مما تسبب في فيضان أجزاء من منطقتي خيرسون وميكولايف.