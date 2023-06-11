اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: انخفاض منسوب المياه فى خزان كاخوفكا بمقدار متر واحد خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 11 يونيو 2023 10:50 ص
أوكرانيا: انخفاض منسوب المياه فى خزان كاخوفكا بمقدار متر واحد خلال الـ24 ساعة الماضية سد كاخوفكا
أ.ش.أ

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أعلنت شركة هندسة الطاقة الكهرومائية الأوكرانية، اليوم الأحد انخفاض منسوب المياه في خزان كاخوفكا بمقدار متر واحد خلال ال24 ساعة الماضية حيث وصل إلى 9.35 متر في منطقة نيكوبول.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الشركة قولها - في بيان لها عبر تليجرام - "إنه اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 11 يونيو، بلغ منسوب خزان كاخوفكا في منطقة نيكوبول 9.35 متر. وانخفض منسوب المياه بأكثر من متر خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكثر من 7 أمتار منذ الانفجار في 6 يونيو".

وأضاف البيان، أن منسوب المياه انخفض في نهر دنيبرو في خيرسون بمقدار 0.54 متر خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 4.18 متر.

وأشارت الشركة إلى أن المتخصصين التابعين لها يعملون على أفضل الخيارات لتحقيق التوازن في نظام الطاقة في البلاد وتزويد السكان بالمياه.

يذكر أنه في وقت مبكر من يوم 6 يونيو، فجرت القوات الروسية سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية مما تسبب في فيضان أجزاء من منطقتي خيرسون وميكولايف.

 


خزان كاخوفكا

اوكرانيا

منسوب المياه

خيرسون



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