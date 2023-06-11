أمن الجيزة يعاين عقارا اشتعل به حريق وأسفر عن مصرع شخصين في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقار اشتعل به حريق في العمرانية وأسفر عن مصرع شخصين، لتحديد سبب اندلاعه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وإعداد تقرير بأسباب اشتعال النيران، لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وتوصل رجال المباحث لهوية المتوفيين، وتم استدعاء أفراد من أسرتيهما، والاستماع لأقوالهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار، في العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل داخل عقار مهجور، وأسفر عن مصرع شخصين، وتم نقلهما الي المشرحة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

ووضعت إدارة الحماية المدنية روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى، وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.

-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.