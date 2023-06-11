اليوم السابع
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أسماء الـ10 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى مطروح

الأحد، 11 يونيو 2023 10:29 ص
أسماء الـ10 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى مطروح أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى مطروح
أحمد الزغبي

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ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة مطروح، وذلك بعد اعتمادها بمنطقة مطروح  الأزهرية، وكانت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسى الثانى (2022-2023).
 
وحصل 11 طالب وطالبة  على المراكز الأولى وهم:
 
 
الأول - عبد الرحمن توفيق انور توفيق - مجموع 99.38%
 
 
الثاني - سارة هاني محمد علي مجموع 99.28%
 
 
الثالث - ملك محمد طلعت محمد -مجموع 98.87 %
 
 
الرابع -عبدالله حسين مغربي -مجموع 98.57%
 
 
الخامس- رؤي رضا محمد الششتاوي -مجموع ,98.57%
 
 
السادس- حبيبة حمادة رجب علي - مجموع 98.57%
 
 
السابع -منة الله خليفة عبد اللطيف خليفة -مجموع,98.57%
 
 
الثامن  حفصة صبحي محمد بسيوني -مجموع 97.95%
 
 
التاسع -لجين عبد الظاهر يحيى -مجموع97.75%
 
 
العاشر -يوسف محمد فاوي-مجموع 97.55%
 
 
العاشر مكرر -ريهام محمد محمود السيد -مجموع 97.55%
 
 
 
تقدمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وجميع العاملين بها بخالص التهنئة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالنجاح والتفوق بالشهادة الإعدادية ومراحل النقل المختلفة للعام الدراسى 2022/2023 م.
 
 
 
أسماء طلاب أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية في مطروح
أسماء طلاب أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية في مطروح
 
 

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