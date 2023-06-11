أسماء الـ10 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى مطروح

ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة مطروح، وذلك بعد اعتمادها بمنطقة مطروح الأزهرية، وكانت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسى الثانى (2022-2023).
وحصل 11 طالب وطالبة على المراكز الأولى وهم:
الأول - عبد الرحمن توفيق انور توفيق - مجموع 99.38%
الثاني - سارة هاني محمد علي مجموع 99.28%
الثالث - ملك محمد طلعت محمد -مجموع 98.87 %
الرابع -عبدالله حسين مغربي -مجموع 98.57%
الخامس- رؤي رضا محمد الششتاوي -مجموع ,98.57%
السادس- حبيبة حمادة رجب علي - مجموع 98.57%
السابع -منة الله خليفة عبد اللطيف خليفة -مجموع,98.57%
الثامن حفصة صبحي محمد بسيوني -مجموع 97.95%
التاسع -لجين عبد الظاهر يحيى -مجموع97.75%
العاشر -يوسف محمد فاوي-مجموع 97.55%
العاشر مكرر -ريهام محمد محمود السيد -مجموع 97.55%
تقدمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وجميع العاملين بها بخالص التهنئة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالنجاح والتفوق بالشهادة الإعدادية ومراحل النقل المختلفة للعام الدراسى 2022/2023 م.
أسماء طلاب أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية في مطروح
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