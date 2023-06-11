الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد بيومي مدير منطقة الإسماعيلية عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 مساء اليوم السبت، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح في كافة الكنترولات المختلفة وإعلان النتيجة من مشيخة الأزهر خلال الساعات القليلة الماضية في جميع محافظات الجمهورية.

وأصدرت منطقة الإسماعيلية الأزهرية بيان تضمن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية حصل فيها الطالب محمد إبراهيم محمد عبد السلام من معهد ال نوح الأزهري بنسبة نجاح 99.6 بمجموع درجات 488 درجة.

فيما حصل على المركز الثاني الطالب معاذ عمر حسن سلامة من معهد التل الكبير بنسبة 99.4 بمجموع درجات 487 درجة.

وحصل على المركز الثاني مكرر الطالبة ملك أشرف عبد العزيز أحمد من معهد نور الإسلام الإعدادي الأزهري بمجموع درجات 487 درجة بنسبة 99.4%.

وحصل على المركز الثالث ضمن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية الطالبة عبد الله أحمد رمضان حسيني من معهد التل الكبير الأزهري بنسبة 99.5 بمجموع درجات 486 درجة.

وحصل على المركز الخامس الطالب عمر بشير عبد الحميد إدريس من معهد ال نوح النموذجي بنسبة 98.8 بمجموع 484.5 درجة.

فيما حصل الطالبة أسماء تامر منصور علي المركز السادس من معهد ال نوح بنسبة 98.5% بمجموع درجات 483 درجة.

وفي المركز السادس مكرر حصلت الطالبة أمال وليد محمد عبد الحميد من معهد القرين الإعدادي الأزهري بنسبة 98.5 درجة بمجموع درجات 483.

وحصل على المركز الثامن ضمن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية الطالب أحمد غالي حلمي أحمد من معهد ال نوح الأزهري بنسبة 98.4 بمجموع درجات 482.5.

فيما حصل على المركز التاسع الزهراء عماد محمد سليمان من معهد القرين الأزهري بنسبة 98.3% بمجموع درجات 482 درجة.