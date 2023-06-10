اليوم السابع
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" 3 معلومات مهمة هتوفر فلوسك فى استهلاك المكواة من الكهرباء".. تعرف عليها

السبت، 10 يونيو 2023 03:29 م
" 3 معلومات مهمة هتوفر فلوسك فى استهلاك المكواة من الكهرباء".. تعرف عليها مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض الخطوات الهامة التى توفر فى استهلاك المكواة للكهرباء وهى كالاتى:  
 
1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.
 
2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية.
 
3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع و استهلاك كهرباء أقل، ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                         
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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