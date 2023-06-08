في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطوات توصيل التيار الكهربائي المنشآت السكنية وفقا لقواعد توصيل التيار الكهربائي وهى كالاتى:

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).