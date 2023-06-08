اليوم السابع
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في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

الخميس، 08 يونيو 2023 08:00 ص
في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية توصيل التيار الكهربائي
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطوات توصيل التيار الكهربائي المنشآت السكنية وفقا لقواعد توصيل التيار الكهربائي وهى كالاتى:
 
 
1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.
 
2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).
 
3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.
 
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف.
 
5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.
 
6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                         
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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