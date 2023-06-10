اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 02:52 م
أكرم القصاص
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2.4 مليار جنيه جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بالمنوفية في 9 سنوات

السبت، 10 يونيو 2023 02:41 م
2.4 مليار جنيه جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بالمنوفية في 9 سنوات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قطاع مياه الشرب يحتل المركز الثاني من قائمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات بالمحافظة بواقع الاستثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/ 2023، حيث تنوعت المشروعات المنفذة ما بين إنشاء 6 محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد 7 محطات مياه بطاقة 71 ألف م3/يوم ، و121 مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار ارتوازية ، فضلا عن الانتهاء من 580 كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة ، وكذا احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال 680 كم .

وأوضح محافظ المنوفية إلى أن إجمالي الاعتمادات المالية  المخصصة لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي، بلغت 990 مليون جنيه، تنوعت ما بين إنشاء محطات مياه الشرب ومحطات فصل حديد ومنجنيز، واحلال وتجديد شبكات مياه بنطاق المحافظة ، وإحلال وتجديد وصيانة محطات مياه مرشحة ، فضلا عن إنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطات معالجة الصرف الصحي ، وكذا إحلال وتجديد مجموعات رفع كهربائية لمحطات الصرف.

 

 

 


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