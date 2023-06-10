"وعدتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريح جمع 7 ملايين من ضحاياه بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"وعدتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف مستريح بالنصب على المواطنين في سوهاج، بإيهامهم بتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري، حيث نجح في جمع 7 ملايين جنيه.

وتمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مادية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب مقاولات – مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (7 مليون جنيه) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.