اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 09:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"وعدتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريح جمع 7 ملايين من ضحاياه بسوهاج

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص
"وعدتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريح جمع 7 ملايين من ضحاياه بسوهاج حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"وعدتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف مستريح بالنصب على المواطنين في سوهاج، بإيهامهم بتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري، حيث نجح في جمع 7 ملايين جنيه.
 
وتمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مادية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية .
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب مقاولات – مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (7 مليون جنيه) .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

مستريح

نصب

احتيال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

سقوط مستريح الاستثمار العقارى فى سوهاج

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:55 ص

الداخلية تضبط 3 مستريحين بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:24 ص

"نصب علينا فتخلصنا منه".. اعترافات المتهمين بقتل مستريح فى القليوبية

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:00 ص

انتداب المعمل الجنائى لحريق استراحة المركزي للمحاسبات في الواحات البحرية

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:04 م

كشف ملابسات حريق استراحة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات في الواحات البحرية

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:31 م

الداخلية تضبط مستريحى المنسوجات بالدقهلية

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة