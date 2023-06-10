اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل يشهد حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بعد قليل.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 09:53 ص
وزير العدل يشهد حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بعد قليل.. صور مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد بعد قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم أداء أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد دفعنى 2017 و2018 حلف اليمين القانونية.
 
وحضر مراسم حلف اليمين عددا من قيادات الوزارة والهيئة الذي انعقد بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي.
 
وكان وزير العدل أثنى على دور هيئة الدولة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية جهدا ومثابرة وعلما، ليشكلوا امتدادا طبيعيا لشيوخهم الأجلاء.
 
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (1)
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (1)

مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (2)
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (2)

مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (3)
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (3)

مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (4)
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (4)

مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (5)
مندوبي قضايا الدولة الجدد قبل حلف اليمين القانونية (5)

 


وزارة العدل

أعضاء قضايا الدولة الجدد

حلف اليمين

اليمين القانونية

مراسم حلف اليمين

أداء اليمين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة