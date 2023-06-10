وزير العدل يشهد حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بعد قليل.. صور

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

يشهد بعد قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة ، مراسم أداء أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد دفعنى 2017 و2018 حلف اليمين القانونية.

وحضر مراسم حلف اليمين عددا من قيادات الوزارة والهيئة الذي انعقد بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي.

وكان وزير العدل أثنى على دور هيئة الدولة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية جهدا ومثابرة وعلما، ليشكلوا امتدادا طبيعيا لشيوخهم الأجلاء.