نقابة الأسنان تطالب بإخطارها قبل التحقيق مع أعضائها لدعمهم قانونيا

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، النائب العام، وذلك لطلب إصدار تعليمات للنيابة العامة بتفعيل صحيح القانون رقم 46 لسنة 1969، المنظم لمهنة أطباء الأسنان، بشأن إخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق مع أى طبيب أسنان ليتسنى لها الحضور قانونيا أمام النيابة.

وأشارت النقابة، فى خطابها إلى أنه تلاحظ حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان لعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969، والقيام فى بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان فى التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم، لافته إلى أن ذلك يؤدى إلى بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعا.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إقامة مسابقة للقصة القصيرة، مشيرة إلى بدء تلقى الأعمال فى الأول من يونيو 2023، وحتى 30 يونيو، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الثلاثة الفائزين بحفل مؤتمر النقابة السنوى فى شهر سبتمبر المقبل.

وقالت النقابة، إنه سيتم اختيار ثلاثة فائزين والجوائز عبارة عن 10 آلاف جنيه لكل منهم، وشهادة تقدير ودرع النقابة، لافته إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الأعمال المقدمة، منها: ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 1500 كلمة، أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية، وأن تكون القصة إبداعا أصيلا للمؤلف وليست مقتبسة من عمل آخر أو مترجمة عن لغة آخرى، ويرفق المتسابق إقرارا بذلك موقعا بخط يده.