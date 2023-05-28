اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021 الجمعة 2 يونيو

الأحد، 28 مايو 2023 04:00 ص
نقابة أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021 الجمعة 2 يونيو نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021، يوم الجمعة 2 يونيو 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ  30 أبريل 2023 .
 
وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية ، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثالثة ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه و معه ( البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة.
 
وأشارت إلى أن هذا هو اليوم الأخير لتسليم بطاقات العضوية للمسجلين بفترة القيد الأولي، و سوف يتم الإعلان عن أيام أخري بعد نهاية فترة القيد الثانية لتسليم بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.
 

نقابة الاسنان

اطباء الاسنان

بطاقات العضوية لدفعة 2021

دفعة اسنان 2021



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