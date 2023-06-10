نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال رصف طريق سقارة السياحى

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت والأسوار المقامة بطريق سقارة السياحي للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعه الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على أخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبه في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.