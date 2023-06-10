مليون بنس نحاسى.. زوجان أمريكيان يكتشفان كنزا بالصدفة داخل المنزل بكاليفورنيا

كتب محمد جمال

عثرزوجان أمريكيان، على مليون بنس نحاسى بالصدفة، وبدأت القصة عندما قرر جون رييس، مساعدة زوجته، إليزابيث، في تنظيف المنزل الذي تعود ملكيته لوالدها، وأثناء القيام بأعمال التنظيف السنوية، اكتشفا أكثر من مليون بنس نحاسى مخبأة في الطابق السفلى فى المنزل الواقع فى كاليفورنيا، بحسب الجارديان.

وعلى الفور تم حفظ البنسات داخل حقائب كتب عليها أسماء بعض البنوك التي قال رييس إنه لم يسمع بها أو لم تعد موجودة.



الجارديان

كانت البنسات تُصنع في البداية من النحاس النقي حتى تحولت دار سك العملة الأمريكية إلى الفولاذ المغطى بالزنك في عام 1943.

وفسر رييس الأمر في تصريح أدلى به لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قائلا: "والد إليزابيث بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك".

وبعد التأكد من أن البنسات مصنوعة من النحاس حقا، يبدو أن قيمتها ستكون باهظة.

وعرض رييس تلك المجموعة للبيع، لكن كل العروض التي قدمت له كانت لشراء جزء منها، إلا أنه يرفض لرغبته ببيعها كمجموعة كاملة.