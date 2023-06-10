اليوم السابع
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مليار و481 مليون جنيه حصيلة الاستثمار بقطاع كهرباء المنوفية × 9 سنوات

السبت، 10 يونيو 2023 03:04 م
مليار و481 مليون جنيه حصيلة الاستثمار بقطاع كهرباء المنوفية × 9 سنوات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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تولى القيادة السياسية اهتمام كبيرا بتطوير مرفق الكهرباء كونه من أهم المرافق التى تستهدف المواطن بشكل مباشر، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة، وتقديم أفضل خدمات للجمهور ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.
 
ومن هنا أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات الدولة  في قطاع الكهرباء بمحافظة المنوفية بلغ مليار و481 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023، تنوعت ما بين إقامة محطة للطاقة الشمسية بديوان عام المحافظة، و104 محولات كهرباء جديدة و زيادة قدرة 117 محول ب100 قرية وتركيب 9650 عمود إنارة وتحسين أداء لوحات ومغذيات الجهد المتوسط ب540 موقع بالإضافة إلى إحلال وتجديد ومد وتدعيم  شبكات مياه ب826 موقع على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة .
 
وفى العام المالى الحالى تم تخصيص ما يزيد عن 130مليون جنيه من خلال الديوان العام للمحافظة و شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء كاستثمارات تم ضخها فى  تحسين جهد شبكات الجهد المنخفض ولوحات ومغذيات الجهد المتوسط وتوريد وتركيب عدد من المحولات الكهربائية وأعمدة إنارة وأعمدة ديكورية ، وتوريد مهمات الإنارة اللازمة لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء .

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استثمار بقطاع الكهرباء بالمنوفية



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