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مقتل 15 شخصا وإصابة 10 آخرين وإنقاذ 84 مدنيا فى هجوم فندق "بيرل" بالصومال

السبت، 10 يونيو 2023 12:07 م
مقتل 15 شخصا وإصابة 10 آخرين وإنقاذ 84 مدنيا فى هجوم فندق "بيرل" بالصومال هجوم فندق الصومال
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة الصومالية، صباح اليوم السبت، عن مقتل منفذي الهجوم الإرهابي ضد فندق “بيرل” المطل على شاطئ ليدو في مقديشيو.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "قواتنا الباسلة تمكنت من تصفية 7 عناصر إرهابية، هم كافة مهاجمي الفندق، الليلة البارحة  مضيفة أن حصيلة القتلى للمدنيين بلغت 6 أشخاص، كما أصيب 10 آخرون، واستشهد أيضا ثلاثة جنود ضمن الشرطة الوطنية."

وأضافت أنه تم إنقاذ 84 مدنيا كانوا يتواجدون في ساحات الفندق، أثناء اقتحام الإرهابيين هناك.

وأشارت إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات الواقعة بالعاصمة مقديشو.

هذا، وتواصل القوات المسلحة الوطنية ملاحقة فلول مليشيات الخوارج الإرهابية في المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.

 


هجوم فندق الصومال

الصومال

حركة الشباب

مقديشو



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