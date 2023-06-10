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مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة جوية العام الجارى

السبت، 10 يونيو 2023 03:04 م
مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة جوية العام الجارى الحجاج في مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغني

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أعلن المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلي جدة والمدينة المنورة، وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو .
 
جاء ذلك علي هامش مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الطيران المدني .
 
وتابع زكريا أن الشركة سوف تنقل خلال الجسر الجوي 11 ألف حاج للقرعة، و5300 للتضامن والجمعيات و5 آلاف إلي 8 آلاف حاج للسياحة، و3 آلاف حاج فلسطيني، و7400 حاج من دولة مالي، وتنقسم الرحلات في مرحلة الذهاب إلي 72 رحلة للمدينة المنورة و78 رحلة إلي جدة  .
 
وأشار زكريا إلي أن أسعار تذاكر الحج بلغت هذا العام 27 ألف جنيه للقرعة، ومن 27 ألف جنيه إلي 32 ألف جنيه للتضامن والجمعيات، و27 ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه للسياحة .
 
وقال زكريا إن هناك تعليمات بتسهيل إنهاء إجراءات الجسر الجوي والحجاج داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، ومساعدة كبار السن وذي الاحتياجات الخاصة، وهناك غرفة متابعة على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الجسر الجوى .
 
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