مصر الجديدة للإسكان: إعادة طرح أرض "هليوبارك" على كبار المستثمرين

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن دراسة إعادة طرح أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة على كبار المستثمرين بما يعود بالنفع على الشركة، ويتم حاليًا دراسة هذه الخطوات، كما أنه جاري دراسة توفير بدائل للتمويل حتى طرح الأرض بين المستثمرين سواء عن طريق البنوك أو مشروعات تدر عائد سريع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري على عدم الرجوع على بعضها البعض بأي إجراءات أو دعاوى، وتم التوقيع على إقرار ما يفيد ذلك من جانب شركة ماونتن فيو.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي طالب فيه الشركة بضرورة موافاته بخطة لاستغلال أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1659 فدان، بعد إلغاء المزايدة مع شركة ماونتن فيو مما أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأرض، وذلك بخلاف التأثير السلبي على سعر السهم للشركة بالبورصة.

أشارت الشركة، إلى أنها تعمل على تحصيل الأرصدة المتوقفة على العملاء منذ سنوات والبالغة 312.3 مليو جنيه في 31 ديسمبر عام 2022 عن (أراضي-مباني-إيجارات-حوالات حق) منها 70.8 مليون جنيه يخص ماجيك دريمز تم إدراجهم في إيرادات الشركة حتى مارس عام 2018، كما تعمل على تنشيط التحصيل والبالغة 7.1 مليون جنيه قيمة شيكات عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بماجيك دريمز.

ولفتت شركة مصر الجديدة للإسكان، إلى أنه تمت مطالبة شركة التشييد للتطوير العقارى بسداد قيمة المتأخرات المستحقة عليها البالغة نحو 67.5 مليون جنيه قيمة عدد 15 قسط مستحقة السداد من الفترة من 1 أكتوبر عام 2021 حتى 1 ديسمبر عام 2022 إضافة إلى غرامات التأخير عن عقد بيع حصة الشركة في الأرض البالغ مساحتها 13.9 ألف متر مربع، مضيفة أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات، وجارى دراسة هذا العرض لاختيار البدل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة.