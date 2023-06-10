مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية

الدقهلية- محمد الحبشي

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق السريع بشربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية على الطريق السريع أمام مستشفى الكبد بقرية كفر الدبوسي، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع شخص يدعى ربيع أحمد صالح 60 سنة، مقيم بعزبة موسى شكري، وإصابة مجدي أحمد صالح 50 سنة، بكسر باليد اليمني والساق اليمنى، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم 34 سنة.

وتم نقل الجثة للمشرحة، والمصابين للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.